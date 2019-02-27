Bloomberg узнал о разработке функции отслеживания сна для Apple Watch

Корпорация ​Apple разрабатывает функцию отслеживания сна для «умных» часов. В случае удачного тестирования эта функция может появиться в новых Apple Watch, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом разработок компании.

По их данным, Apple тестирует эту функцию на протяжении нескольких месяцев в своей штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния.

Один из специалистов, занимающихся тестированием, заявил, что если его итоги окажутся положительными, то новая функция появится в Apple Watch к 2020 году.