Сотрудники экстренных служб в аэропорту Кемерово из-за сообщений о бесхозной сумке эвакуировали пассажиров самолета, который должен был вылететь в Москву. Об этом агентству «Москва» сообщила начальник отделения информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по СФО Анна Щербакова

По итогам проверки в самолете не обнаружили подозрительных или опасных веществ. Аэропорт работает в штатном режиме, добавила Щербакова.

ТАСС сообщает, что из-за сообщения о минировании вылет воздушного судна был задержан на три часа. Полиция на транспорте начала проверку по факту произошедшего.​

По словам источника «Интерфакса», инцидент произошел 3 марта около 8:30 (4:30 по мск). Один из пассажиров рейса авиакомпании «Сибирь» сообщил, что самолет заминирован. Всего эвакуировали более 120 человек, добавил собеседник. По данным источника ТАСС, пассажира задержали.