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Ученые из Европы заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия
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Ученые из Европы заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия
Политика, 10:54
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Ученые из Европы заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия
Ряд ученых Европы заявили, что разрабатываемая в США программа селекции растений с помощью вирусов может привести к созданию биологического оружия. Участники проекта говорят, что разработки ускорят прогресс в защите растений
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Программа «Насекомые-союзники» (Insect Allies), которую с 2016 года разрабатывает Пентагон, может быть расценена как попытка создать биологическое оружие, пишет издание Science со ссылкой на мнение ряда ученых из Европы.

Программу финансирует агентство перспективных исследовательских проектов (DARPA) Министерства обороны США. На исследование в этой области выделено $45 млн на четыре года. Программа предполагает использование насекомых, таких как тля или белокрылые, для заражения сельскохозяйственных культур генно-модифицированными вирусами, которые, в свою очередь, будут модифицировать геном зрелых растений.

По словам представителей DARPA, таким образом будет создан новый способ защиты полевых растений от разного рода угроз. Причем этот подход обеспечит более быстрые результаты, чем лабораторная разработка новых сортов сельскохозяйственных культур, которая может занять годы, рассказал управляющий проектом Блейк Бекстин.

Исследования по этой программе проводятся в ряде университетов США.

Ученые, чье мнение публикует Science, посчитали, что «программа может быть широко воспринята как попытка разработки биологических агентов для враждебных целей, а также средств их доставки». «В Конвенции о биологическом и токсичном оружии (КБО) есть строгие формулировки, которые запрещают разработку любых биологических агентов, если они не создаются для профилактических, защитных или других мирных целей», — заявила Силья Вёнеки, ученый-юрист Фрайбургского университета в Германии. Она считает, что программу «Насекомые-союзники» трудно оправдать, поскольку этот метод распространения вирусов сложно контролировать и он вряд ли будет разрешен в мирное время. Кроме того, говорит Вёнеки, существует более простой способ введения вирусов в растения — опрыскивание. «Если мирной целью служит защита растений, то все эти вопросы остаются без ответа», — полагает она.

Ученый ​Николас Эванс из Массачусетского университета в Лоуэлле, который не участвовал в работе, говорит, что разработка не нарушает КБО, но может послать «плохой сигнал» другим странам и побудить их «начать инвестировать в биологическое оружие».

Джеймс Стэк из Университета штата Канзас, один из консультантов программы «Насекомые-союзники», назвал выступление европейских коллег «клеветническим» и выразил сожаление, что статью об этом публикует такое издание, как Science. По его словам, обвинения в адрес программы не имеют оснований. ​«Если DARPA хочет действительно разработать биологическое оружие, чтобы обойти КБО, то как объяснить открытое обращение к университетам с просьбой​ представить предложения о проведении исследований?» — написал он в ответе изданию.

Тем не менее Стэк признал, что в итоге результаты исследований могут быть «использованы неправильно». «Почти у каждого типа проведенных исследований и каждой новой разработанной технологии есть двойные последствия», — заверил он.

Один из участников программы Уэйн Кертис рассказал, что проект позволит понять, как взаимодействуют вирусы растений и насекомые, и поможет разработать новые стратегии защиты растений. «Косвенная выгода, которую я вижу, перевешивает небольшой риск» — написал он в электронном письме изданию.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: биологическое оружие , Пентагон , ученые
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