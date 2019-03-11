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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
ГАЗ ₽659,65 (+38,29%) прогноз Уралсиб к 06.03.20 Купить
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СК возбудил дело против свесившей с 14-го этажа сына женщины

Ижевские следователи возбудили дело после того, как женщина свесила сына с балкона, расположенного на 14-м этаже. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, 27 октября женщина решила наказать шестилетнего сына, который отказался убирать игрушки. Она вывела его на балкон, взяла за ноги и держала вниз головой за парапетом некоторое время. При этом присутствовал старший сын подозреваемой. Десятилетний мальчик плакал и просил вернуть брата в квартиру.

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Следователи опросили соседей и родственников и выяснили, что мать двух детей раньше также совершала неправомерные действия в их отношении «в воспитательных целях».

В настоящее время ведется проверка этой информации. Уголовное дело возбудили по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Женщине назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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В ноябре 2018 года следователи задержали директора детского оздоровительного центра в Ивановской области, который создала карцер для воспитанников. Против нее возбудили дела о незаконном лишении свободы и истязании (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Теги: Ижевск, истязание
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