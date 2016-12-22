В Ивановской области завели дело о создании «карцера» в детском лагере

В Ивановской области следователи задержали бывшего директора детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), после того как она создала «карцер» для воспитанников. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.
«В отношении экс-директора <...> возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 117 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По данным следователей, летом 2018 года директор ДОЛ запирала детей в специальной комнате без окон — «карцере» — на срок от нескольких часов до нескольких суток и отпускала только на время приема пищи и справления нужды.
В настоящий момент ведется расследование. Следователи устанавливают, совершались ли другие преступления в данном лагере в отношении детей.
Как сообщили «РИА Новости» в региональном управлении СКР, таким образом директор лагеря «Радуга» наказывала детей за различные «провинности». Пострадавшими признаны восемь детей от девяти до 13 лет.