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В Ивановской области завели дело о создании «карцера» в детском лагере
Общество, 14:02
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В Ивановской области завели дело о создании «карцера» в детском лагере

В Ивановской области следователи задержали бывшего директора детского оздоровительного лагеря (ДОЛ), после того как она создала «карцер» для воспитанников. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

«В отношении экс-директора <...> возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 117 УК РФ)», — говорится в сообщении.

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По данным следователей, летом 2018 года директор ДОЛ запирала детей в специальной комнате без окон — «карцере» — на срок от нескольких часов до нескольких суток и отпускала только на время приема пищи и справления нужды.

В настоящий момент ведется расследование. Следователи устанавливают, совершались ли другие преступления в данном лагере в отношении детей.

Как сообщили «РИА Новости» в региональном управлении СКР, таким образом директор лагеря «Радуга» наказывала детей за различные «провинности». Пострадавшими признаны восемь детей от девяти до 13 лет.


 

Теги: Ивановская область , уголовное дело , карцер , детский лагерь
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