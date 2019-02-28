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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Греф спрогнозировал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижения ставки по ипотеке до 8% в 2020 году, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%», — сказал он. При этом Греф отметил, что до конца текущего года ставки вряд ли понизятся до 8%.

Накануне президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания к Федеральному собранию. Он поручил правительству до 15 января 2020 года обеспечить снижение ставки по ипотеке до 8% годовых.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», правительство планирует в 2019 году снизить ставки по ипотеке до 8,9%. Одной из его целей является обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. При этом в 2021 году кабмин хотел добиться снижения ставок до 8,5%, а в 2024 году — до 7,9%.

При этом в майском указе президента также говорилось об обеспечении семей доступным жильем за счет ипотеки со ставкой менее 8%.

Теги: Герман Греф, Ипотека, Сбербанк
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