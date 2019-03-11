Лановой опроверг сообщения о своей экстренной госпитализации

Народный артист СССР Василий Лановой назвал плановым свое обращение к медикам. Так он прокомментировал агентству «Москва» сообщения СМИ о его экстренной госпитализации.

«Ничего подобного, это очередное, просто плановое обследование. Все нормально», — сказал он.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что актер попал в больницу из-за жалоб на плохое самочувствие.

«Все это дезинформация, у Василия Семеновича все хорошо, все в порядке. Это плановое обследование, только что с ним по телефону говорила, голос у него бодрый», — заявила РБК помощница артиста, руководитель департамента общественных связей международного культурного центра «Слава» Наталья Степаненко.