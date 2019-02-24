Театр Вахтангова заменил спектакль из-за самочувствия Ланового

Театр имени Вахтангова заменил спектакль «Посвящение Еве», поскольку народный артист СССР Василий Лановой не смог принять в нем участие из-за плохого самочувствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

«Василий Семенович Лановой не смог принять участие в спектакле «Посвящение Еве» из-за нездоровья», — сказал Крок. В сообщении на сайте театра говорится, что спектакль «Посвящение Еве» заменен на вечер Евгения Князева «Дом из стихов».

По словам Крока, 22 февраля произошла похожая ситуация. Лановой прибыл в театр за час до начала спектакля, но почувствовал себя плохо. Актеру вызвали скорую помощь, врачи констатировали у него повышение артериального давления и запретили выходить на сцену. В результате было решено сыграть только одну часть спектакля, в которой не занят Лановой. Сам актер находился в театре до конца представления, добавил Крок.

16 января Лановому исполнилось 85 лет. В состав труппы Театра Вахтангова он вошел в 1957 году. В настоящее время Лановой играет в спектаклях «Посвящение Еве», «Последние луны» и «Пристань».