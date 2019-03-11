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Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Опубликовано видео с места ДТП «КамАЗа» с «Панцирем» во Владивостоке

В интернете опубликовано видео с места ДТП в районе Владивостока, где перевернулся «КамАЗ» с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С». Ролик опубликован в YouTube-канале VladNews.

Видео: «VladNews» / YouTube

На кадрах видны место аварии, поврежденный грузовик с «Панцирем» и техника, которая убирает «КамАЗ» с трассы.

​ДТП произошло ранее 11 марта, от «Панциря» при аварии отлетело несколько частей. Сообщалось, что грузовик с комплексом мог перевернуться из-за плохого качества дороги. В Военной автомобильной инспекции отмечали, что водитель получил несколько ушибов и перелом ключицы.

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«КамАЗ» с ракетно-пушечной системой «Панцирь» опрокинулся во Владивостоке


«Панцирь» — комплекс наземного и морского базирования, который предназначен для защиты объектов от воздушных, наземных и надводных угроз. 

В 2015 году «КамАЗ», который перевозил комплекс, так же перевернулся на трассе под Сочи. Тогда это произошло, когда водитель пытался избежать столкновения с выехавшим на встречную полосу легковым автомобилем.

Теги: Владивосток, «Панцирь», ДТП
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«КамАЗ» с ракетно-пушечной системой «Панцирь» опрокинулся во Владивостоке
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