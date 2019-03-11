Опубликовано видео с места ДТП «КамАЗа» с «Панцирем» во Владивостоке

Опубликовано видео с места ДТП «КамАЗа» с «Панцирем» во Владивостоке

В интернете опубликовано видео с места ДТП в районе Владивостока, где перевернулся «КамАЗ» с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С». Ролик опубликован в YouTube-канале VladNews.

Видео: «VladNews» / YouTube

На кадрах видны место аварии, поврежденный грузовик с «Панцирем» и техника, которая убирает «КамАЗ» с трассы.

​ДТП произошло ранее 11 марта, от «Панциря» при аварии отлетело несколько частей. Сообщалось, что грузовик с комплексом мог перевернуться из-за плохого качества дороги. В Военной автомобильной инспекции отмечали, что водитель получил несколько ушибов и перелом ключицы.

«Панцирь» — комплекс наземного и морского базирования, который предназначен для защиты объектов от воздушных, наземных и надводных угроз.