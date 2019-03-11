Посольство России заявило об отсутствии бомбы в севшем в Баку самолете

Посольство России заявило об отсутствии бомбы в севшем в Баку самолете

Первичный осмотр не выявил наличие бомбы на борту летевшего в Москву самолета, совершившего экстренную посадку в Баку. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе российского посольства.

«Первичный осмотр не выявил наличие бомбы на борту, проверка продолжается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, пассажиры эвакуированы», — пояснили в посольстве.

В МЧС Азербайджана РБК сообщили, что на борту работают саперы.

Ранее самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в Баку из-за подозрения о наличии бомбы на борту. После того, как у экипажа появилась информация о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна, была запрошена посадка в ближайшем аэропорту следования для проведения дополнительного досмотра. ​Командир принял решение об эвакуации пассажиров. На борту лайнера находилось 225 человек.