Украина внесла певца Аль Бано в список угрожающих безопасности страны

Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ внесло в черный список итальянского певца Аль Бано. Об этом сообщается на сайте ведомства. Певец «создает угрозу национальной безопасности страны». В чем конкретно проявляется угроза, не уточняется.

В украинский черный список, в частности, включены писатель Захар Прилепин, певцы Олег Газманов, Григорий Лепс и Николай Расторгуев, актеры​ Никита Михалков, Михаил Боярский, Михаил Пореченков, Жерар Депардье и другие.

В 2013 году Азербайджан объявил ​ Аль Бано персоной нон грата за незаконный визит в Нагорный Карабах, который Баку считает оккупированной территорией.