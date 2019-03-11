Украинский кризис , 15:15
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Украина внесла певца Аль Бано в список угрожающих безопасности страны
Министерство культуры Украины на основании обращения СБУ внесло в черный список итальянского певца Аль Бано. Об этом сообщается на сайте ведомства. Певец «создает угрозу национальной безопасности страны». В чем конкретно проявляется угроза, не уточняется.
В украинский черный список, в частности, включены писатель Захар Прилепин, певцы Олег Газманов, Григорий Лепс и Николай Расторгуев, актеры Никита Михалков, Михаил Боярский, Михаил Пореченков, Жерар Депардье и другие.
В 2013 году Азербайджан объявил Аль Бано персоной нон грата за незаконный визит в Нагорный Карабах, который Баку считает оккупированной территорией.