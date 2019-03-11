Россия обменялась с 12 странами списком террористов

Москва обменялась с 12 странами списком террористов с замороженными активами. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным, говорится на сайте Кремля.

«Мы обменялись взаимными списками. Где-то [список из] около 1,5 тыс. лиц сегодня мы отдали центрально-азиатским странам, Франции и так далее», — заявил Чиханчин.

Он отметил, что ряд проектов ведомства стали международными, например, противодействие финансированию «Исламского государства» (организация запрещена в России). «Сегодня 40 стран объединились вокруг нашего проекта на международной площадке», — сказал Чиханчин.​

В сентябре 2018 года в странах СНГ объявили в розыск за участие в террористических организациях более 9 тыс. человек, среди которых 5 тыс. наемников. По словам главы Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрея Новикова, с 2015 года разведки государств — членов Содружества выявила более 200 человек, которые причастны к финансированию терроризма. Также Новиков рассказал, что на границах СНГ идут процессы формирования нового плацдарма ИГ. Он отмечал, что террористы намерены развернуть опорный пункт в странах Центральной Азии и активизировать «спящие ячейки», которые действуют на территории региона.