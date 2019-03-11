В Волгоградской области в результате стрельбы погиб человек

В Волгоградской области в результате стрельбы пострадали три человека, еще один погиб. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 10 марта потерпевшие распивали спиртные напитки в одном из офисов в городе Фролово. К ним ворвались пятеро мужчин, с которыми ранее у них произошел конфликт, после чего началась стрельба. Затем четверо мужчин скрылись на машине в неизвестном направлении. ​Позднее их удалось задержать.

В ходе осмотра места происшествия следователями были обнаружены и изъяты гильза, четыре пули от пистолета «ТТ», а также патроны травматического пистолета. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В начале марта в Астраханской области полицейский умер в больнице после перестрелки в селе Бахтемир. Жители сообщили в правоохранительные органы о гуляющем по селу мужчине с ружьем. Он отказался сдать оружие приехавшему на место наряду полиции и открыл огонь. Стрелявший был убит.