В Астраханской области после перестрелки умер полицейский

В Астраханской области полицейский скончался в больнице после перестрелки в селе Бахтемир, пишет местное издание «Волга» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Полицейский был ранен во время перестрелки 24 февраля. «РИА Новости» уточняет, что он получил ранение в голову. Как сообщалось, жители сообщили в правоохранительные органы о гуляющем по селу мужчине с ружьем. Он отказался сдать оружие приехавшему на место наряду полиции и открыл огонь. Стрелявший мужчина был убит, уголовное дело было заведено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

«Волга» пишет, что личность нападавшего впоследствии установили — это местный житель 1977 года рождения. В его доме обнаружили комнатную лабораторию с наркосодержащими растениями, добавляет «РИА Новости».