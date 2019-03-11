Tele2 увеличила выручку в 2018 году более чем на 16%

Tele2 увеличила выручку в 2018 году более чем на 16%

В 2018 году выручка «T2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) выросла на 16,4% и достигла 143 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. На конец прошлого года у компании было 42,3 млн абонентов, что на 1,7 млн больше, чем год назад. Средняя выручка на одного пользователя составила 281 руб., увеличившись за год на 11,5%.

Чистая прибыль оператора по итогам прошлого года составила 2,7 млрд руб. «Т2 РТК Холдинг» отчитался, что получил чистую прибыль во втором квартале 2018 года после трех лет убытков. Так, по итогам 2017 года чистый убыток компании составил 5,5 млрд руб.

«В течение года мы регулярно запускали инновационные продукты, укрепляя репутацию трендсетера телеком-рынка. В прошлом году Tele2 строила сети LTE вдвое быстрее конкурентов, и клиенты уже оценили качество нашего 4G — средний трафик на одного пользователя мобильного интернета вырос почти на 45% год к году», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Т2 РТК Холдинга» Сергея Эмдина.

Объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 25,5 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 99,6%, а соотношение капитальных затрат к выручке составило 18%, говорится в сообщении компании.​