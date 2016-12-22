Tele2 отчиталась о первой чистой прибыли за три года

Компания Tele2 впервые за три года получила прибыль. Это следует из отчета мобильного оператора за второй квартал 2018 года.
«Чистая прибыль Tele2 составила 1 млрд руб.», — говорится в сообщении компании.
При этом операционная выручка составила 35,2 млрд руб., что на 18,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
«Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль», — отметил генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.
Он отметил, что динамичный рост финансовых показателей свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития компании. Эмдин добавил, что эти результаты были достигнуты благодаря улучшению качества абонентской базы.
В первом квартале 2018, в 2017 и 2016 годах компания не предоставляла в своих отчетах данные о чистой прибыли. Подводя итоги 2017 года, Tele2 сообщала о снижении убытков на 64,6%, до 5,5 млрд руб.