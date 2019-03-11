В Мытищах в ДТП с автобусом пострадали пять детей

В Мытищах в ДТП с автобусом пострадали пять детей

В результате ДТП в Мытищах пострадали шесть человек, включая пятерых детей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

«Четверо пострадавших [детей] в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, одна — в состоянии средней степени тяжести», — рассказал представитель пресс-службы. Он добавил, что детей доставили в Мытищинскую городскую клиническую больницу. Сейчас они находятся на обследовании, одного ребенка отпустили домой.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области, в Мытищах на Фабричной улице столкнулись «КамАЗ» и рейсовый автобус.

В начале марта в Тульской области вылетел в кювет и перевернулся микроавтобус, который перевозил школьников. В результате легкие травмы получили восемь детей.