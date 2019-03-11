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L Brands $31 (+15,37%) прогноз Barclays Capital к 11.01.20 Купить
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СМИ узнали о плане «Газпром энергохолдинга» войти в СП с Siemens

Немецкий энергоконцерн Siemens рассматривает предложение о выкупе доли «Силовых машин» в совместном предприятии компаний — «Сименс технологии газовых турбин» (СП СТГТ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

После выкупа доли «Силовых машин» 50-процентная доля совместного предприятия может быть продана «Газпром энергохолдингу» (ГЭХ), рассказал газете источник, знакомый с ходом переговоров. По словам собеседника издания, «Силовые машины» и «Газпром энергохолдинг» уже провели первичные консультации по вхождению ГЭХ в уставный капитал СТГТ.

После смены одного из партнеров совместная компания займется полной локализацией газовой турбины Siemens в России, чтобы ее можно было использовать для программы модернизации старых теплоэлетростанций. Как указывает «Коммерсантъ», ГЭХ как энергокомпания одновременно способна гарантировать заказ на поставки турбин.

По данным «Коммерсанта», между компаниями заключено соглашение, которое предусматривает право преимущественного выкупа долей друг друга по так называемому принципу «дуэли». Этот механизм регулирует поведение сторон при получении предложения о выкупе доли от партнера. Если компания, получившая предложение о покупке, отказывается от этой сделки, то вместе с отказом от продажи своей доли она обязуется выкупить долю партнера по цене предложения.

Сейчас Siemens владеет 65% в СП СТГТ, а «Силовые машины» — 35%. «Силовыми машинами» через свою управляющую компанию «Севергрупп» владеет Алексей Мордашов.

Совместное предприятие Siemens и «Силмаша» с 2011 года производит газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 МВт) по немецкой лицензии в Санкт-Петербурге.

Летом 2017 года «дочка» «Ростеха» — ООО «ВО «Технопромэкспорт» — поставила в Крым четыре газовые турбины производства «Сименс Технологии газовых турбин» (СТГТ), после чего Минфин США ввел санкции, но не против совместного предприятия, а именно против компании Мордашова. В мае 2018 году Мордашов допускал, что «Силмашу» придется выйти из СП с немецкой компанией или, как минимум, «серьезно пересмотреть взаимоотношения».

Собственной технологии производства таких газовых турбин у России нет. После включения «Силмаша» в санкционный список США Мордашов просил у правительства для «Силовых машин» 7,5 млрд руб. на создание российской газовой турбины. Президент России поручил выделить из бюджета на разработку газовых турбин большой мощности 3 млрд.

Теги: «Силовые машины», совместное предприятие, Siemens, газовые турбины
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