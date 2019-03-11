Политик из ФРГ поддержал Путина в желании наладить диалог России и ЕС

Политик из ФРГ поддержал Путина в желании наладить диалог России и ЕС

Экс-советник канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик в интервью Der Spiegel заявил, что в начале 2000-х президент России Владимир Путин был настроен на сближение с Евросоюзом и рассматривал возможность вступления в НАТО.

По словам Тельчика, на тот момент российского лидера волновали вопросы безопасности всей Европы, а также единомыслие в формировании политической повестки дня.

При этом он отметил, что сближения России и Европы не произошло из-за отказа европейских политиков от подобной модели развития отношений. По мнению Тельчика, Путин не является врагом Европы.

Тельчик считает, что европейские страны должны выстраивать конструктивные отношения с Москвой на примере встречи бывшего немецкого канцлера Вилли Брандта и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, которые провели переговоры на фоне напряженных отношений.

