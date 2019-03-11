Клип Лазарева с песней для «Евровидения» за сутки набрал 2 млн просмотров

Клип Лазарева с песней для «Евровидения» за сутки набрал 2 млн просмотров

Клип Сергея Лазарева на песню Scream («Крик»), с которой певец представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019», за первые 24 часа после публикации на YouTube набрала 2 млн просмотров.

Лазарев, комментируя это достижение, написал в Instagram, что песня также заняла «пиковые» позиции в iTunes в некоторых странах. «Только что песня стала доступна также в странах Скандинавии. Так что ждем новые чарты из других стран», — добавил он.

Помимо этого исполнитель поблагодарил поклонников за интерес к его творчеству.

Видеоклип на песню Scream был опубликован вечером 9 марта. Спустя сутки число просмотров перевалило за 2 млн. По состоянию на 4:35 мск 11 марта, этот клип посмотрели более 2,3 млн раз.