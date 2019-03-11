Военный контингент уничтожил 50 боевиков «Боко Харам» в районе озера Чад

Бойцы смешанных национальных сил (СМС) африканских стран уничтожили не менее 50 боевиков радикальной группировки «Боко Харам» (запрещена в России) в районе озера Чад. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Вооруженные силы Нигерии.

Операция СМС, куда входят военные Нигерии, Камеруна, Чада и Нигера, была проведена в минувшую пятницу, 8 марта. В ней приняли участие как сухопутные, так и воздушные военные подразделения.

Представитель смешанных сил Тимоти Антига рассказал, что во время атаки удалось уничтожить принадлежавшую «Боко Харам» технику, а также четыре автомобиля и мотоцикл.

Также он сообщил, что за последние 10 дней были нанесены удары по позициям «Боко Харам» в районе реки Дору в Нигере.