При атаке боевиков «Боко Харам» в Нигерии погибли 18 человек

Жертвами нападения боевиков организации «Боко Харам» (запрещена в России) на северо-востоке Нигерии стали 18 человек. Об этом в Twitter сообщило агентство France Press. Еще 84 человека, по данным источника агентства в экстренных службах, получили ранения.
Агентство ENCA уточняет, что инцидент произошел рядом с городом Майдагури. Погибшие — жители двух расположенных поблизости деревень — Бале Шува и Бале Кура. Они были убиты при попытке скрыться с места столкновений.
В феврале боевики «Боко Харам» напали на Майдагури, тогда нападавшие также убили 18 человек. Еще 22 местных жителя получили ранения.
«Боко Харам» (в переводе с языка джиуса — «западное образование — грех») — радикальная исламистская группировка, в 2015 году присягнувшая запрещенной в России организации «Исламское государство». «Боко Харам» выступает за введение шариата во всей Нигерии и искоренение западного образа жизни. В декабре 2017 правительство Нигерии выделило на борьбу с группировкой $1 млрд.