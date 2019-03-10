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Появилось видео испытаний ослепляющей станции «Филин»

Телеканал «Звезда» опубликовал видеозапись испытаний станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». В ночное и сумеречное время суток система нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения, а также системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до 5 км.

Действие станции «Филин» основано на модуляции яркости светового излучения. При проведении испытаний появление галлюцинаций отмечали 20% добровольцев, почти каждый второй жаловался на головокружение, тошноту и дезориентацию в пространстве. Главным результатом работы системы является невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия из-за того, что цель не видна.

В начале февраля сообщалось, что Военно-морской флот (ВМФ) России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» от холдинга «Росэлектроника». Станции «Филин» установили на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», переданный ВМФ в 2018 году, а также на фрегат «Адмирал флота Касатонов», который в настоящее время проходит заводские испытания. Такое же оборудование будет установлено еще на два фрегата проекта 22350. Сейчас их строительство ведется на заводе «Северная верфь».

Теги: аквакомплекс Филин, испытания
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