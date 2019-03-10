Путин выразил соболезнования властям Эфиопии в связи с крушением лайнера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зеуде и премьер-министру страны Абию Ахмеду Али в связи с крушением пассажирского самолета Ethiopian Airlines. Об этом сообщает Кремль.

«Примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, разбившегося при вылете из аэропорта Аддис-Абебы», — говорится в сообщении. Путин также передал слова сочувствия родным и близким погибших.

Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта. Связь с ним была потеряна через шесть минут после вылета. На борту самолета находились 149 пассажиров из 33 стран и восемь членов экипажа, все они погибли. Сервис Flightradar со ссылкой на свои данные сообщал, что после вылета вертикальная скорость лайнера не была устойчива.