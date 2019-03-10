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При крушении самолета Ethiopian Airlines никто не выжил

В результате крушения Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в окрестностях Аддис-Абебы никто не выжил. Об этом сообщается в Facebook авиакомпании.

«Генеральный директор, который находится на месте происшествия, с сожалением подтверждает, что выживших нет», — говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании передает, что на борту находились граждане 33 стран, их названия не уточняются.

Сервис отслеживания самолетов Flightradar24 указывает, что после вылета вертикальная скорость лайнера не была устойчивой.

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Пассажирский самолет Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению

Ранее стало известно, что связь с пассажирским лайнером Ethiopian Airlines, следовавшим в Найроби, была потеряна через шесть минут после взлета. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил соболезнования семьям погибших.
 

Теги: Африка, Эфиопия, Самолет, авиакатастрофа
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