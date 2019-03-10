При крушении самолета Ethiopian Airlines никто не выжил

При крушении самолета Ethiopian Airlines никто не выжил

В результате крушения Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines в окрестностях Аддис-Абебы никто не выжил. Об этом сообщается в Facebook авиакомпании.

«Генеральный директор, который находится на месте происшествия, с сожалением подтверждает, что выживших нет», — говорится в сообщении.

Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании передает, что на борту находились граждане 33 стран, их названия не уточняются.

Сервис отслеживания самолетов Flightradar24 указывает, что после вылета вертикальная скорость лайнера не была устойчивой.