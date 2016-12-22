С мыса Канаверал стартовала ракета Atlas V с военными спутниками США

Ракета-носитель Atlas V с двумя военными космическими аппаратами CBAS и EAGLE стартовала в 02:13 мск с мыса Канаверал в штате Флорида. Об этом говорится в сообщении компании-оператора United Launch Alliance (ULA) в Twitter.

Длина ракеты Atlas V составляет 58,3 м, диаметр — 3,81 м. Она может нести на себе полезную нагрузку от 8,9 до 18,8 т. Ракета оснащена российским двигателем РД-180 и пятью ракетными ускорителями Aerojet-Rocketdyne. Через семь часов ракета доставит спутники на геостационарную орбиту.

CBAS (Continuous Broadcast Augmenting SATCOM) предназначен для наращивания возможностей американской группировки военных спутников связи. EAGLE (ESPA Augmented GEO Laboratory Experiment) является экспериментальной платформой, которая предназначена для демонстрации маневренности космического аппарата, способного выводить до шести грузов на геостационарную орбиту. Созданием EAGLE занималась американская аэрокосмическая и оборонная компания Orbital ATK. Спутник может нести полезную нагрузку до 1086 кг.