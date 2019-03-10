Власти Чувашии объяснили слова местного чиновника о зарплатах бюджетников

Власти Чувашии прокомментировали сообщения СМИ о заявлении начальника администрации главы республики Юрия Васильева, согласно которым он объяснил низкие зарплаты учителей «ленью и тем, что они мало работают».

Как сообщается на официальном портале органов власти Чувашии, СМИ «грубо исказили смысл» выступления Васильева. «Слова «лень, ленивые» и т.п. в речи руководителя администрации главы Чувашской Республики не звучали вообще», — указывается в заявлении.

Власти республики пояснили, что, по словам Васильева, зарплату ниже уровня, предусмотренного указами президента, получают те, кто работает на полставки. «У кого нагрузка больше, у того, соответственно, выше уровень заработной платы», — говорится в сообщении.

Накануне «Версия в Чувашии» писала, что, по словам Васильева, некоторые учителя и врачи получают небольшую зарплату из-за нехватки трудолюбия. «На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают», — сказал он. Васильев добавил, что добросовестные и «нагруженные» учителя и врачи получают достойную зарплату.