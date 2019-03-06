Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный запуск из сектора Газа

Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на ракетный запуск из сектора Газа

ВВС Израиля нанесли несколько ударов по объектам палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Израильские военные утверждают, что это стало ответом на ракетные обстрелы со стороны Газы.

Как подчеркивает Haaretz, обмен ударами состоялся на фоне визита в сектор Газа делегации сотрудников разведки Египта, которые планировали встретиться с лидерами ХАМАС, чтобы обсудить ситуацию на границе.

Палестинский портал Maan News сообщает, что объектами атаки со стороны Израиля стали позиции группировок палестинского сопротивления в центральной части сектора Газа и в районе города Хан-Юнис. Информации о пострадавших нет.