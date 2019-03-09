На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»

На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко утвердил новую символику для нескольких боевых бригад украинских войск. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нашивки ВСУ

72-я бригада имени Черных Запорожцев получила нашивку красно-черного цвета​ с изображением черепа и надписью «Украина или смерть». У двух других бригад, которые представлены в посте Муженко, появятся нашивки с надписями ​Dei Gratia («Божиею милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»).

В конце февраля на Украине задержали генерал-полковника Владимира Заману, бывшего главу генштаба ВСУ. Он руководил ведомством в 2012–​2014 годах при Викторе Януковиче. Его подозревают в государственной измене.