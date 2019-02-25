На Украине задержали экс-главу Генштаба ВСУ

Следователи военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали бывшего главу Генштаба ВСУ (Вооруженных сил Украины) Владимира Заману. Об этом сообщило УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Агентство также отмечает, что задержанному генерал-полковнику, возглавлявшему Генштаб ВСУ в период правления Виктора Януковича, вручено подозрение в государственной измене.

Информацию о задержании Заманы подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии УНИАН.

Владимир Замана руководил Генштабом ВСУ с 2012 по 2014 год. В феврале 2014 года его назначили на должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью Министерства обороны, которую он занимал до июня 2014 года.

В конце января суд в Киеве признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в «ведении агрессивной войны против Украины» и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита Януковича назвала приговор незаконным и заявила о планах обжаловать его.