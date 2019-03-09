Суд по мере пресечения Руслану Горрингу пройдет в закрытом режиме

Заседание Домодедовского суда Московской области, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному экс-замглавы «Росгеологии» Руслану Горрингу, пройдет в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС.

Закрыть заседание попросил адвокат обвиняемого Николай Казанцев, прокурор и следователь оставили это ходатайство на усмотрение суда, который удовлетворил заявление защиты.

До этого на заседании Горрингу были официально предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере​). Казанцев подтвердил, что речь идет о деле, которое было возбуждено в 2011 году. Однако он отверг все обвинения в адрес Горринга: «​Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия [об аресте]».

О задержании Горринга стало известно 8 марта. Экс-чиновника задержали, когда он во Внуково пытался улететь из Москвы в Сочи. По данным источников РБК, близких к «Росгеологии», в 2011 году против Горринга завели уголовное дело о посредничестве при передаче взятки. Он был объявлен в розыск, с которого был снят в 2012 году. Однако впоследствии дело переквалифицировали на мошенничество, поэтому задержание Горринга не связано с проверками в «Росгеологии», уточнял один из собеседников РБК.