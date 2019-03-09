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Суд по мере пресечения Руслану Горрингу пройдет в закрытом режиме

Заседание Домодедовского суда Московской области, на котором решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному экс-замглавы «Росгеологии» Руслану Горрингу, пройдет в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС.

Закрыть заседание попросил адвокат обвиняемого Николай Казанцев, прокурор и следователь оставили это ходатайство на усмотрение суда, который удовлетворил заявление защиты.

До этого на заседании Горрингу были официально предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере​). Казанцев подтвердил, что речь идет о деле, которое было возбуждено в 2011 году. Однако он отверг все обвинения в адрес Горринга: «​Мы не считаем себя причастным к какому-либо преступлению и не считаем целесообразным удовлетворять ходатайство следствия [об аресте]».

Общество
Экс-замглавы «Росгеологии» Горринга задержали по делу о мошенничестве

О задержании Горринга стало известно 8 марта. Экс-чиновника задержали, когда он во Внуково пытался улететь из Москвы в Сочи. По данным источников РБК, близких к «Росгеологии», в 2011 году против Горринга завели уголовное дело о посредничестве при передаче взятки. Он был объявлен в розыск, с которого был снят в 2012 году. Однако впоследствии дело переквалифицировали на мошенничество, поэтому задержание Горринга не связано с проверками в «Росгеологии», уточнял один из собеседников РБК.

Горринг был уволен из «Росгеологии» в январе, после того как в Сети ​начало распространяться видео со стрима чиновника на сервисе Twitch. Во время стрима Горринг​, в частности, с матом рассказывал про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном и описывал сексуальные отношения с сотрудниками своей компании.

Кроме того, на записи в комнате с Горрингом находится девушка, которую он представил как бывшую подчиненную и заставил рассказать, что она была уволена за покупку авиабилетов в бизнес-, а не в первый класс. После этого ее вновь взяли на работу, чтобы она якобы могла «стучать» на сотрудников.

Теги: «Росгеология», мера пресечения
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