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В Петербурге перекрыли Приморское шоссе из-за столкновения около 10 машин

В Санкт-Петербурге перекрыли Приморское шоссе из-за массового ДТП с участием около 10 машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

В пресс-службе отметили, что речь идет о перекрытии шоссе в сторону города. В сообщении добавили, что авария произошла недалеко от железнодорожной платформы Горская.

В настоящий момент по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

​О погибших и пострадавших в результате массового ДТП не сообщается.

Ранее 9 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости закрыли аэропорт Пулково.

Теги: Санкт-Петербург, перекрытие, массовое ДТП
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