Депутат Верховной рады заявил о необходимости отменить санкции

Властям Киева необходимо постепенно отказаться от санкций для экономического развития страны. Об этом заявил бывший кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев в интервью телеканалу ATV, которое он опубликовал на своем канале в YouTube.

«Необходимо конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать привычные рынки», — подчеркнул он.

Мураев отметил, что для возвращения Донбасса и Крыма киевским властям необходимо ввести в стране новые законы, которые привели бы к миру на Украине, поспособствовали росту экономики и повышению социальных стандартов.

Тем не менее он заключил, что разрешение внутреннего конфликта должно проходить на условиях Киева.

Внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев 7 марта объявил о решении снять свою кандидатуру с выборов в пользу зампредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.