Кандидат в президенты Украины Мураев отказался от участия в выборах

Кандидат в президенты Украины Мураев отказался от участия в выборах

Кандидат на пост президента Украины, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о снятии своей кандидатуры с выборов в пользу зампредседателя фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. Об этом сообщает портал «Гордон».

«Мы решили объединить наши политические силы. В ближайшее время пройдет объединительный съезд, на котором мы можем многократно усилить наше влияние на политические процессы», — сказал Мураев.

Отмечается, что Мураев возглавит объединенную политическую силу на парламентских выборах. В свою очередь Вилкул заявил, что, если ему удастся стать президентом, он будет рекомендовать Мураева на пост премьера.

Согласно данным опроса Центра социальных исследований «София», проведенного 26 февраля — 4 марта, Мураева поддерживают 1,8% избирателей, а Вилкула — 2,1%. Лидерами президентской гонки остаются шоумен Владимир Зеленский (20,3%), глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,9%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (13,1%).