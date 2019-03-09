Небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке продадут за $150 млн

Владельцы нью-йорского небоскреба Chrysler Building договорились о его продаже примерно за $150 млн. Эта сумма значительно меньше той, которая называлась ранее, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, купить здание в районе Манхэттен по итогам консультаций, продолжавшихся несколько недель, согласились компания RFR Holding (владелец многих других небоскребов в мегаполисе) и ее иностранный партнер. Участок территории, на котором находится небоскреб, не принадлежит владельцам. В связи с этим они вынуждены платить ренту, объемы которой постоянно возрастают. В 2018 году стоимость достигла $32 млн в год, еще через 10 лет она возрастет до $41 млн.

Как отмечается в статье, настоящее время далеко не все помещения в небоскребе сданы в аренду. Согласно приведенным оценкам, для привлечения новых съемщиков могут потребоваться капиталовложения в размере около $200 млн.

В настоящее время офисный небоскреб, построенный в 1928–1930 годах в стиле ар-деко, на 90% принадлежит государственному фонду Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council. Именно он в 2008 году приобрел эту долю за $800 млн. Оставшимися 10% владеет работающая в сфере недвижимости компания Tishman Speyer Properties.

Как ранее сообщалось, организацией сделки по продаже недвижимости занимается материнская компания NYC Capital Markets​ — CBRE Group Inc. Кто может стать потенциальным покупателем башни, пока остается тайной. Оценки в стоимости предлагаемых к продаже 90% небоскреба сильно расходятся.

Chrysler Building располагается на пересечении 42-й улицы и Лексингтон-авеню на Манхэттене. Высота здания — 320 м, в нем насчитывается 77 этажей. Его спроектировал архитектор Уильям ван Элен. Башня увенчана 55-метровым шпилем. До постройки другого знаменитого небоскреба Нью-Йорка — Empire State Building — именно Chrysler Building считался самым высоким зданием в мире.