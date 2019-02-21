Впервые в истории в открытый космос выйдет женский экипаж

Впервые в истории в открытый космос выйдет женский экипаж

В 2019 году впервые в истории в открытый космос выйдут две женщины — американки Энн Макклейн и Кристина Кук. Об этом Кук сообщила на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), передает «РИА Новости».

«Как я понимаю, на данный момент мы с Макклейн назначены на выход в открытый космос», — заявила она.

Межведомственная комиссия ЦПК подтвердила, что основной и дублирующий экипажи экспедиции на МКС готовы к полету.

Вечером 20 февраля стало известно , что основной экипаж МКС-59/60, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук, завершил экзаменационные комплексные тренировки.

Вылет на Байконур запланирован на 26 февраля. Запуск корабля «Союз МС-12» к МКС планируется на 14 марта.