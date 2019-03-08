На Украине арестовали подозреваемых в подкупе кандидата в президенты

На Украине арестовали подозреваемых в подкупе кандидата в президенты

Печерский районный суд Киева арестовал двух мужчин, которых подозревают в подкупе кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

По ее словам, каждый из подозреваемых может быть освобожден под залог 4 млн грн (примерно 10 млн руб.).

6 марта стало известно о задержании двух мужчин. Сообщалось, что они хотели дать самовыдвиженцу Тимошенко взятку в размере 5 млн грн (более $180 тыс.) за отказ участвовать в выборах. Их задержали после обращения Тимошенко в прокуратуру. Мужчинам вменяют ст. 157 ч. 3 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Всего для участия в выборах ЦИК страны зарегистрировала 44 кандидата, они пройдут 31 марта. Согласно последним данным Института анализа и прогнозирования Украины, рейтинг кандидатов возглавляет кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, далее идут лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.​