На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов

Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что оба подозреваемых были задержаны при попытке вручить Тимошенко 5 млн грн (более $180 тыс.). Сам кандидат в президенты несколько дней назад обратился в Генпрокуратуру после попыток повлиять на него.
Задержанным вменяют ст. 157 ч. 3 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).
Юрий Тимошенко собирается принять участие в выборах президента Украины. Всего для участия в выборах ЦИК страны зарегистрировала 44 кандидата.