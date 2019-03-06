На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов

На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов

Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что оба подозреваемых были задержаны при попытке вручить Тимошенко 5 млн грн (более $180 тыс.). Сам кандидат в президенты несколько дней назад обратился в Генпрокуратуру после попыток повлиять на него.

Задержанным вменяют ст. 157 ч. 3 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Юрий Тимошенко собирается принять участие в выборах президента Украины. Всего для участия в выборах ЦИК страны зарегистрировала 44 кандидата.