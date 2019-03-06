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На Украине пресекли дачу взятки Юрию Тимошенко за отказ от выборов

Двое человек задержаны на Украине, которые пытались дать взятку кандидату в президенты самовыдвиженцу Юрию Тимошенко за отказ участвовать в выборах. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что оба подозреваемых были задержаны при попытке вручить Тимошенко 5 млн грн (более $180 тыс.). Сам кандидат в президенты несколько дней назад обратился в Генпрокуратуру после попыток повлиять на него.

Задержанным вменяют ст. 157 ч. 3 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

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Юрий Тимошенко собирается принять участие в выборах президента Украины. Всего для участия в выборах ЦИК страны зарегистрировала 44 кандидата.

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Согласно последним данным Института анализа и прогнозирования Украины, рейтинг кандидатов выглядит следующим образом: кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский — 25,2%, Юлия Тимошенко — 17,9%, самовыдвиженец и действующий президент Петр Порошенко — 15,4%, следует из данных опроса.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта.

Новость передается с исправлением. Ранее в тексте говорилось о том, что два человека были задержаны при попытке дать взятку кандидату в президенты от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Теги: Украина, выборы президента, Юлия Тимошенко, взятка
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