СМИ сообщили о крушении в Индии истребителя МиГ-21

Истребитель МиГ-21 индийских Военно-воздушных сил разбился в округе Кангра в штате Химачал-Прадеш на севере страны, пилот пропал без вести. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на источники.

По предварительным данным, самолет вылетел с авиабазы Патанкот в городе Пенджабе и по неустановленной причине потерпел крушение. На место падения истребителя выдвинулись спасатели.

В конце июня в индийском штате Махараштра разбился истребитель Су-30МКИ, оба летчика успели катапультироваться. Самолет был построен индийской авиастроительной корпорацией HAL по лицензии разработчика — российской компании «Сухой». Истребитель вылетел с испытательного аэродрома HAL и рухнул у деревни Вави-Туши. В начале месяца в округе Кач в штате Гуджарат разбился истребитель Jaguar, пилот погиб.