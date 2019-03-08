Трамп и премьер Чехии проигнорировали фотосъемку с женами у Белого дома

Трамп и премьер Чехии проигнорировали фотосъемку с женами у Белого дома

Супруга президента США Меланья Трамп и жена премьер-министра Чехии Моника Бабишева попали в неловкую ситуацию на пороге Белого дома. Их мужья Дональд Трамп и Андрей Бабиш проигнорировали традиционную совместную фотосъемку и проследовали в резиденцию американского президента без своих жен. Видео инцидента опубликовало агентство Associated Press.

На кадрах видно, как глава чешского правительства с супругой подъехали к резиденции Трампа на черном джипе. На красной ковровой дорожке у входа в Белый дом их ждала чета Трампов. Политики и их жены обменялись рукопожатиями, после чего Трамп и Бабиш развернулись и пошли внутрь резиденции, проигнорировав традиционную фотосессию.

В свою очередь, жены достаточно спокойно отреагировали на произошедшее. Они переглянулись, улыбнулись, пожали плечами и проследовали за своими супругами. Однако фотосессия все же состоялась; политики с женами сфотографировались для прессы во внутреннем дворе Белого дома, после чего Трамп и Бабиш начали переговоры.

Визит Андрея Бабиша в США подлится три дня. Он стал первым с 2011 года главой правительства Чехии, который получил приглашение в Белый дом.