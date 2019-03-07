Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

«Это <…> гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — заявил министр. По его мнению, Москва не смогла «превратить оккупированную территорию в обычную Россию».

Как утверждает министр, российские власти переселяют на территорию полуострова «десятки тысяч людей», «различных по национальному и религиозному признаку». По словам Климкина, Киев подозревает, что у многих из них есть уголовное прошлое. «То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать», — считает глава МИДа. Также он заявил, что крымчан ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы «запугать».

21 февраля Климкин заявил, что спустя пять лет после присоединения к России Крым не стал «более российским». По его словам, ранее полуостров был «недостаточно украинским», и поэтому Киеву пришлось заплатить «сверхвысокую цену».