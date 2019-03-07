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Политика ,  
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Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

«Это <…> гораздо худшая версия диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома», — заявил министр. По его мнению, Москва не смогла «превратить оккупированную территорию в обычную Россию».

Как утверждает министр, российские власти переселяют на территорию полуострова «десятки тысяч людей», «различных по национальному и религиозному признаку». По словам Климкина, Киев подозревает, что у многих из них есть уголовное прошлое. «То есть специально переселяют людей, которых можно контролировать», — считает глава МИДа. Также он заявил, что крымчан ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы «запугать».

Политика
Климкин рассказал об «украинизации» Крыма в составе России

21 февраля Климкин заявил, что спустя пять лет после присоединения к России Крым не стал «более российским». По его словам, ранее полуостров был «недостаточно украинским», и поэтому Киеву пришлось заплатить «сверхвысокую цену».

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года после референдума, большинство участников которого проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России. Украина объявила, что Москва аннексировала Крым. После этого против России были введены санкции со стороны Украины, США и стран Европы.

Теги: Павел Климкин, МИД Украины, Крым
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