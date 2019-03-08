На желтой ветке метро Москвы произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

На Калининской линии Московского метрополитена частично перестали ходить поезда из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.

«Нет движения поездов от «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

Руководство метрополитена не привело подробности произошедшего, призвав пассажиров пользоваться наземным транспортом.​

1 марта падение пассажира на рельсы привело к сбою на салатовой ветке столичного метро. Пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев рассказал РБК, что утром на станции «Крестьянская Застава» произошел инцидент с 41-летним пассажиром — гражданином Украины. «Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира, который оказался в спасательном желобе», — заявил он.