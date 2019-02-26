На фиолетовой линии московского метро произошел сбой

Поезда фиолетовой линии Московского метрополитена следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

«На Таганско-Краснопресненской линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Прилагаем все усилия для ввода движения в график», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщил, что на перегоне между станциями «Тушинская» и «Щукинская» поезд стоял более 15 минут.​

Предыдущий сбой в работе линии произошел 17 февраля. Тогда причиной сбоя стал инцидент с пассажиром. Поезда не ходили от станции «Жулебино» до «Текстильщиков».