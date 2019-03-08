Из «Симпсонов» вырежут голос Майкла Джексона из-за обвинений в педофилии

Создатели мультипликационного сериала «Симпсоны» приняли решение вырезать из эпизода 1991 года голос певца Майкла Джексона из-за новых обвинений в растлении несовершеннолетних, прозвучавших в документальном фильме «Покидая «Нэверленд». Об этом газете The Wall Street Journal заявил исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс.

«Очевидно, что это единственный вариант. Парни, с которыми я работаю и все время спорю про шутки, настроены однозначно», — сказал он.

По словам Брукса, изменения в эпизоде «Совершенно безумный папа», в котором присутствие голос поп-певца, не произойдут «в одночасье», однако этот процесс уже запущен. Он отметил, что этот эпизод будет временно удален со всех платформ, потоковых сервисов и ТВ-каналов, транслирующих мультсериал. Также, как отметил исполнительный продюсер, из продажи будут изъяты все наборы дисков Blu-ray и DVD, на которых есть эта серия.

Эпизод «Совершенно безумный папа» вышел в 1991 году. В нем главный герой сериала Гомер Симпсон ненадолго попадает в психиатрическую больницу, где встречает огромного, лысого мужчину по имени Леон Комповски. Пациент утверждает, что он Майкл Джексон, хотя внешних сходств со знаменитостью у него нет. Этого персонажа озвучил Майкл Джексон.