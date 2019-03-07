В Эстонии предложили приравнять допинг к наркотикам

Олимпийский комитет Эстонии (ЭОК) выступил с предложением приравнять ввоз в страну допинговых препаратов и посредничество при их употреблении к обороту наркотиков. Об этом медиапорталу ERR заявил генеральный секретарь ЭОК Сийм Суклес.

По его словам, решение было принято на уровне исполкома комитета. «Оно касается наград, членства, профессиональной квалификации тренера», — сообщил Суклес.

«Цель очень ясна: наказать не только спортсмена, потому что с этим может справиться сама спортивная система, но и всех тех, кто может побудить его к употреблению допинга», — добавил он.

В конце февраля стало известно, что в Австрии во время чемпионата по лыжным видам спорта по делу о применении и распространении допинга задержали девять человек, в том числе пятерых спортсменов из трех стран. В числе задержанных оказались два спортсмена из Эстонии, два из Австрии и один из Казахстана. Позже всех лыжников отпустили из-под стражи.