В Австрии за допинг задержали пятерых спортсменов из трех стран

В Австрии за допинг задержали пятерых спортсменов из трех стран

Во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Австрии полиция задержала пятерых спортсменов из трех стран. Также под стражу взяты предполагаемые распространители допинга

Фото: Vegard Wivestad Grtt / BILDBYRÅN / Reuters

Девять человек были задержаны полицией в австрийской коммуне Зефельд-ин-Тироль и в Германии в рамках дела об употреблении и распространении допинга. Совместную операцию проводили австрийское управление по борьбе с организованной преступностью и мюнхенская прокуратура. Об этом говорится в сообщении Федеральной полиции Австрии.

В частности, задержаны пятеро спортсменов — двое из Австрии, один из Казахстана, двое из Эстонии. Кроме того, задержаны два члена предполагаемой преступной группировки, а также спортивный врач и его сообщник из Германии.

В австрийской коммуне Зефельд-ин-Тироль с 20 февраля по 3 марта 2019 года проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта.

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