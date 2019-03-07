Заказчицу убийства подмосковного экс-министра арестовали на два месяца

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову, которую обвиняют в планировании заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Дудорову задержали в ходе спецоперации в Москве, сообщили 7 марта источники РБК в столичном ГУ МВД и территориальном отделе полиции. На сайте Следственного комитета опубликовано сообщение об уголовном деле в отношении женщины в связи с приготовлением к убийству по найму, но имя ее не указано.

По версии следствия, в феврале женщина, задолжавшая Харитонову 50 млн руб., обратилась к приятелю с просьбой помочь найти киллера, чтобы решить проблему долга. За убийство она была готова заплатить 3,5 млн руб. Вместо этого мужчина обратился в правоохранительные органы. Роль предполагаемого киллера сыграл оперативник. 5 марта он встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, представив в качестве доказательства инсценированные фотографии. После этого женщину задержали.