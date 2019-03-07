Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра

Правоохранительные органы задержали женщину, планировавшую убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова. Сам он в 2015 году был осужден за убийство липецкого депутата

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержали женщину, планировавшую заказное убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в ​территориальном отделе полиции.

Женщину задержали в ходе специальной операции, рассказали собеседники РБК.

Сообщение об уголовном деле в отношении женщины в связи с приготовлением к убийству по найму (​ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) без указания имен фигурантов опубликовано на сайте Следственного комитета. По данным собеседников РБК, заказчице, задержанной в ходе следственного эксперимента, 43 года, ее зовут Елена Дудорова и проживает она в Москве.

Следователи считают, что «преступный умысел» возник у женщины из-за того, что та задолжала жертве 50 млн руб. Чтобы решить проблему долга, она обратилась к приятелю с просьбой помочь найти киллера. Мужчина вместо этого обратился в правоохранительные органы, говорится на сайте СК. За убийство Харитонова женщина намеревалась заплатить 3,5 млн руб.

Обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем, роль которого сыграл оперативник, передала ему необходимую для совершения убийства информацию и договорилась о встрече после совершения преступления.