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Полиция задержала заказчицу убийства подмосковного экс-замминистра
Правоохранительные органы задержали женщину, планировавшую убийство экс-замминистра ЖКХ Подмосковья Евгения Харитонова. Сам он в 2015 году был осужден за убийство липецкого депутата
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве задержали женщину, планировавшую заказное убийство бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в ​территориальном отделе полиции.

Женщину задержали в ходе специальной операции, рассказали собеседники РБК.

Сообщение об уголовном деле в отношении женщины в связи с приготовлением к убийству по найму (​ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) без указания имен фигурантов опубликовано на сайте Следственного комитета. По данным собеседников РБК, заказчице, задержанной в ходе следственного эксперимента, 43 года, ее зовут Елена Дудорова и проживает она в Москве.

Следователи считают, что «преступный умысел» возник у женщины из-за того, что та задолжала жертве 50 млн руб. Чтобы решить проблему долга, она обратилась к приятелю с просьбой помочь найти киллера. Мужчина вместо этого обратился в правоохранительные органы, говорится на сайте СК. За убийство Харитонова женщина намеревалась заплатить 3,5 млн руб.

Обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем, роль которого сыграл оперативник, передала ему необходимую для совершения убийства информацию и договорилась о встрече после совершения преступления.

«5 марта 2019 года предполагаемый убийца встретился с женщиной и сообщил, что совершил убийство, и в качестве доказательства предоставил инсценированные фотографии с изображением потерпевшего, после чего заказчица была задержана», — говорится на сайте СКР.

Харитонов работал в правительстве Московской области в 2000-е годы. В ноябре 2015-го он был признан виновным по делу об убийстве депутата липецкого горсовета от «Единой России», бизнесмена Михаила Пахомова. По версии следствия, в 2012–2013 годах Харитонов и еще шесть фигурантов дела неоднократно пытались похитить Пахомова.

Целью похищения должно было стать вымогательство у предпринимателя 85 млн руб., сообщал СК. 12 февраля 2013 года похищение Пахомова удалось. Его избили; один из исполнителей, Дмитрий Ермаков, трижды выстрелил в депутата из автоматического пистолета «Хорхе», из-за полученных травм тот скончался.

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Бывший замминистра ЖКХ Подмосковья получил 7 лет за убийство депутата

Тело Пахомова доставили в село Кудиново Ногинского района Подмосковья, где изначально похищенного планировалось удерживать до того момента, как он отдаст деньги. Чтобы скрыть следы преступления, труп зацементировали в металлической бочке. Убитого обнаружили 17 февраля 2013 года в гаражном кооперативе «Рассвет».

По вынесенному в 2015 году приговору Харитонов получил семь лет колонии, его соучастники — от трех с половиной до 14 лет колонии. Однако позднее экс-министр ЖКХ Подмосковья был условно-досрочно освобожден, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Авторы: Наталья Демченко, Дмитрий Серков
Теги: заказное убийство
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