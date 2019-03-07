МИД уточнил число задержанных в Новороссийске американцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившуюся ранее информацию о задержании американцев в Новороссийске за нарушение.

«Я могу подтвердить данные относительно задержания за нарушение миграционного законодательства граждан США. Четверо были задержаны, двое депортированы по решению суда», — сказала Захарова на брифинге, трансляция которого велась в Facebook ведомства.

Она уточнила, что данным вопросом занимаются сотрудники правоохранительных органов, и за деталями стоит обращаться к ним.​

6 марта приморский районный суд Новороссийска признал двух граждан США виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. Отмечалось, что задержанные — волонтеры мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, служившие в Ростове-на-Дону.