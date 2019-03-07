В Госдепе подтвердили задержание американских граждан на Кубани

В Вашингтоне пообещали оказывать помощь гражданам США, которые были задержаны в Новороссийске. Телевидение Юты сообщило, что полицейские появились в церкви, к которой принадлежали американцы

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Официальный представитель Государственного департамента США рассказал, что ему известно о задержании в Новороссийске двух граждан страны. Он отказался от разглашения подробностей, сославшись на желание сохранить конфиденциальность. При этом во внешнеполитическом ведомстве США сообщили, что пристально следят за ситуацией и готовы оказывать задержанным всю необходимую помощь, сообщает CNN.

По данным издания «РБК-Кубань», задержанными являются волонтеры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней — наиболее крупной ветви мормонизма. По версии властей, они нарушили правила въезда и пребывания на территории России. При этом отмечалось, что задержали их в доме собраний их организации в Новороссийске.

Телеканал 2 KUTV из Юты привел сообщение отца одного из задержанных – Кайла Бродовски. Последний рассказал, что задержание произошло в одном из церковных зданий во время урока английского. По его словам, освобождением американцев занимается в том числе руководство церкви мормонов.

Имя второго задержанного не называется. Известно, что оба американца имеют возможность общаться с семьями.

По данным радиостанции «Свобода», в России у мормонов около 23 тыс. последователей.